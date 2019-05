Bentancur e l'ammirazione per CR7: "Semplicità e mentalità vincente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una lunga intervista concessa a Marca, Rodrigo Bentancur ha parlato della presenza ingombrante di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio della Juventus. Ingombrante ma anche fondamentale per la crescita del gruppo: "Quello che mi ha colpito di lui è la sua semplicità. Cena con il gruppo, chiacchiera con tutti anche dopo cena. E poi è incredibile come si allena, non gli piace mai perdere ed è questo che ha fatto la differenza nella sua carriera".

È vero che sembra sempre arrabbiato?

"È un piacere averlo come compagno. Sembra che si arrabbi, ma è solo ambizioso. A volte vuole segnare anche sul 4-0. La sua mentalità vincente lo ha portato a essere tra i due giocatori più forti del mondo".