Benzema fa sognare i bianconeri: il francese si allena con un pallone col logo della Juve

Karim Benzema manda in visibilio il popolo social della Juventus. L'attaccante del Real Madrid, storico partner d'attacco di Cristiano Ronaldo, ha infatti pubblicato su Twitter un video in cui è alle prese con la sua routine d'allenamento. A colpire, le immagini, peraltro al ralenty, (in calce due screenshot) dei momenti in cui gioca col pallone, perché sulla sfera è chiaramente visibile il logo della Juventus.