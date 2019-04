Benzema rinato, al Real segna solo lui. Ed è testa a testa con Pavoletti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Benzema, testa d'oro" titola Marca oggi in edicola. Il francese ha staccato Leonardo Pavoletti nella specialità dei gol di testa ed è il migliore fra i Top 5 campionati d'Europa con 11 gol (contro i 9 del cagliaritano). Il quotidiano spagnolo tiene in considerazione tutte le competizioni, mentre se ci riferiamo al solo campionato Pavoletti resta in vantaggio: 9-8.

30 invece sono le reti complessive in questa stagione di Benzema in 50 partite. Meglio fin qui solo nella stagione 2011-12, quando arrivò a 32. Il record è vicino. Momento di grazie per il centravanti, rinato da quando è tornato Zinedine Zidane in panchina e indubbiamente liberato dall'addio di Cristiano Ronaldo, che lo ha costretto spesso al lavoro sporco. Basti vedere i numeri dell'anno scorso: appena 12 reti in 47 partite mentre nel 2016-17 si era fermato a 19. Numeri che lo hanno sempre messo in discussione come numero 9 della squadra.

Autore della tripletta con cui il Real Madrid ha battuto l'Athletic, Benzema ha segnato le ultime 8 reti dei blancos, un record per il club. Dal 31 marzo è l'unico giocatore che ha segnato.