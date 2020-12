Berbatov: "Allenarsi con CR7 è come una guerra. Poi palestra, tiri, nuoto e di nuovo palestra"

Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United raccontato da Dimitar Berbatov, che di quei Red Devils era uno degli uomini di punta: "Sono stato fortunato a condividere insieme quella stagione (era il 2008-09, n.d.r.). Allenarsi con lui è stata come una guerra - ha detto a Marca - perché non pensava ad altro che a vincere tutto, comprese le partitelle. Ma non è stato male, anzi. Cristiano era un bravo ragazzo che ha accresciuto l'atmosfera di competitività della squadra. Era divertente e affettuoso, durante le feste di Natale che organizzavano i giocatori ci siamo divertiti molto, ma eravamo molto professionali. Non l'ho mai visto bere nemmeno in quei giorni. Si prendeva cura di sé. Andavi ad allenarti e lui era già in palestra. Poi restava a fare un lavoro extra con i tiri in porta. Dopo aver finito, andava a nuotare per poi tornare in palestra. Era determinato a essere il migliore. Quando Cristiano si ritirerà ovviamente arriveranno altre stelle, ma fino a quando lui e Messi non appenderanno gli scarpini al chiodo, non ci renderemo conto della grandezza di questi due atleti che ora vediamo ogni giorno".