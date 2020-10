Berenguer cuore basco: "Avevo solo un pensiero in mente: vestire la maglia dell'Athletic"

vedi letture

"Avevo un pensiero chiarissimo in mente: volevo giocare all'Athletic". Parola di Alex Berenguer, arrivato a suon di milioni dal Torino. L'esterno d'attacco si è presentato ufficialmente al San Mamés. "E' un piacere poter difendere questi colori. Sono qui da quattro giorni ma sono già in famiglia. Ci è voluto poco a convincermi, ero certo di voler vestire questi colori. Ed è un orgoglio lo sforzo che il club e il Presidente hanno fatto per avermi. Torno come giocatore più completo dopo l'esperienza in Italia al Torino".