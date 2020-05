Bergomi: "Ho avuto il Coronavirus e non riuscivo neanche a lavarmi i denti. Ora sto bene"

In una diretta Instagram con Giacomo 'Ciccio' Valenti, Beppe Bergomi ha raccontato di aver avuto il Coronavirus. Queste le sue parole: "Sono un positivo, ho fatto il test sierologico 15 giorni fa. Adesso sono negativo ma l'8 marzo ho iniziato a non stare bene: ho avuto febbre e mal di schiena, non riuscivo neanche a lavarmi i denti. Poi ho avuto problemi di olfatto e gusto. Adesso ho gli anticorpi ma mi hanno spiegato che non ti proteggono al 100%. Non ho avuto paura, perché non ho avuto tosse secca e febbre alta: pensavo che non fosse Coronavirus. I sintomi che ho citato mi sono durati molto tempo comunque, non stavo bene e avevo sempre dolori, non riuscivo neanche a sedermi. Sono stato in ballo 20-25 giorni. Adesso sto alla grande, faccio attività fisica e ho fatto 9 chilometri di corsa".