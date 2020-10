Bergomi su Dybala: "Con Morata è fondamentale. Ma con Ronaldo come funzionerà?"

vedi letture

Beppe Bergomi, dagli studi Sky, parla della gara tra Juventus ed Hellas Verona. "Pirlo poteva anche spostare poco e portare a casa queste gare. Sta provando qualcosa di diverso, in questo sistema con Morata, Dybala ne gioca. Non so con Ronaldo: quando arriva Ronaldo è difficile pensare anche a Ramsey. E allora non difendi più col 4-2. E' da capire dove voglia arrivare la Juventus, va capita più avanti".