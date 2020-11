Bilancio Inter: la campagna trasferimenti 2019-20 è costata 217,3 milioni di euro

Nel corso delle sessioni di mercato della stagione sportiva 2019-20 sono stati effettuati investimenti in diritti per prestazioni per calciatori pari a complessivi 217,3 milioni di euro, cessioni per 83,4 milioni per 61,6 milioni. Queste cifre non prendono in considerazione l'arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid, mentre rientra il riscatto di Stefano Sensi dal Sassuolo.