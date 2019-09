Bilancio Lazio, rosso di 13,2 milioni di euro per l'esercizio 2019

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal sito della Lazio arrivano alcuni dati in merito al "progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2019" del club capitolino del presidente Claudio Lotito. Un bilancio che, si legge, si è chiuso con un rosso di 13,2 milioni di euro contro l’utile di 36,2 milioni del bilancio al 30 giugno 2018.

"Il fatturato al 30 giugno 2019 è costituito da ricavi da gare per Euro 10,87 milioni, diritti TV ed altre Concessioni per Euro 81,64 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties per Euro 20,77 milioni, ricavi da merchandising per Euro 1,54 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 8,14 milioni.

I costi, al lordo delle componenti non ricorrenti, sono aumentati complessivamente di Euro 1,87 milioni rispetto alla stagione precedente principalmente per l’incremento dei costi dei tesserati e degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni sportive cui si contrappone la riduzione dei costi di acquisto temporanei delle prestazioni sportive e l’assenza di modifiche contrattuali in merito a contratti di acquisto di calciatori".