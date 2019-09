© foto di Federico Gaetano

Secondo gol e tre punti in ghiaccio per la Lazio di Simone Inzaghi: Marusic approfitta di una leggerezza difensiva per incunearsi in area di rigore e concludere col destro al limite dell'area piccola. Assolutamente nulla da fare per Sepe, il Parma si appresta a raccogliere la terza sconfitta della sua stagione. Pronto intanto un doppio cambio.