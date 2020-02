Boateng e Can in gol, Dzemaili stop per Coronavirus: gli expat di gennaio

Sono tanti i giocatori che hanno lasciato l'Italia durante il mercato di gennaio. In pochi, almeno finora, sono riusciti a imporsi. Ecco un primo bilancio dei calciatori usciti dalla nostra Serie A e che stanno provando una nuova esperienza.

ATALANTA

Guilherme Arana è tornato in Brasile, dopo le esperienze con il Siviglia (non buona) e, appunto, Atalanta (non pervenuta). Ha già esordito con l'Atletico Mineiro, nella Copa Sudamericana. Tre a zero per l'Union e non un bella partenza.

BOLOGNA

Blerim Dzemaili ha optato per un'altra esperienza esotica, dopo quella negli Stati Uniti. Ha lasciato il Bologna a gennaio andando da Donadoni, allo Shenzhen, ma non ha ancora esordito a causa degli effetti del Coronavirus.

CAGLIARI

Venti minuti nella Liga con il Celta Vigo per Filip Bradaric, andando in Spagna a prendere il posto di Lobotka - finito al Napoli - dopo le buone prestazioni con l'Hajduk Spalato nella prima parte di stagione.

FIORENTINA

Ancora a secco Maxi Olivera dopo il trasferimento al Juarez, nella lega messicana, Gilbertoha esordito nella Sudamericana con la maglia della Fluminense, pareggiando contro il La Calera. Due gol in due partite per Pedro, finito al Flamengo, l'ultimo contro il Madureira, esordio con rete anche per Kevin Prince Boateng con la maglia del Besiktas e contro il Gaziantespor. Centoquarantatré minuti nella Liga per Cristoforo, venerdì scorso prima da titolare contro l'Alaves, più una partita con il Badajoz in Copa del Rey.

GENOA

Una presenza e un assist per Jawad El Yamiq, arrivato al Saragozza nell'ultimo mercato, all'esordio contro il Cadice. Già quattro presenze per Stephane Omeonga all'Hibernian, in Scozia. Tre gettoni e un gol per Sinan Gumus, tornato in patria, all'Antalyaspor, per trovare più spazio. Poi Sandro che, dopo la rescissione, è partito per il Brasile: ieri titolare con il Goias e sostituito.

HELLAS VERONA

Già due gol per Daniel Bessa, nel suo ritorno al Goias - squadra citato poc'anzi per Sandro - sia nel campionato Goiano che in Coppa di Brasile, contro il Fast Clube. Sfortunato invece Lubomir Tupta, nuovo centravanti del Wisla Cracovia, che ha una lesione al menisco e che dovrà rimandare il suo esordio in campionato polacco.

INTER

Gabigol ha ripreso da dove aveva finito, cioè segnando con la maglia del Flamengo nelle ultime due partite che lo hanno visto protagonista, in coppia con l'ectoplasma fiorentino Pedro. Invece Valentino Lazaro, ceduto dall'Inter al Newcastle dopo sei mesi poco soddisfacenti, ha esordito per 36 minuti con la maglia bianconera.

JUVENTUS

Ottimo impatto per Emre Can con la maglia del Borussia Dortmund: il tedesco ha esordito in Coppa di Germania, salvo poi essere titolare in Bundesliga segnando una rete nella sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Timido impatto con la realtà belga dell'Anderlecht per Marko Pjaca, a un passo dal Cagliari nel corso del mercato di gennaio, con soli due minuti giocati nel weekend contro il Gent. Un gol finora per Mario Mandzukic nella sua avventura con l'Al Duhail, in Qatar, in semifinale di Prince Cup, manifestazione poi persa in finale.

LAZIO

Già due presenze da titolare nel Fortuna Dusseldorf per Valon Berisha, centrocampista che è arrivato in prestito con diritto di riscatto negli ultimi giorni del mercato. Non meglio ha fatto Riza Durmisi con la nuova maglia del Nizza: una sola presenza in Ligue, per 74 minuti, altrettante in Coppa di Francia, 17 minuti.

LECCE

Nessun ceduto all'estero.

MILAN

Già due presenze per Ricardo Rodriguez con la maglia del PSV Eindhoven: se contro l'Ajax era normale aspettarsi un'esclusione, perché appena arrivato, con il Willem II ha giocato novanta minuti. Piatek ha già collaudato le proprie pistole in DFB Cup, contro lo Schalke04, ma il suo Hertha Berlino è stato eliminato (e ha perso nel weekend, contro il Magonza). Solo un punto per Jesus Suso in due partite - più la sconfitta in Copa del Rey contro il Mirandes - per la sua nuova avventura a Siviglia. Tre presenze e quattro gol subiti da Pepe Reina con l'Aston Villa, trovando quattro punti finora.

NAPOLI

Nessun ceduto all'estero.

PARMA

Ventitré minuti con lo Sheffield Wednesday per Alessio Da Cruz, nello 0-0 contro il Millwall, in Championship.

ROMA

Non una bella settimana per Alessandro Florenzi, perché il suo Valencia perde 3-0 con il Getafe e lui viene espulso, tornando a Roma per il weekend. Esordio pure per Steven Nzonzi nello 0-0 del Rennes contro lo Stade Brest, sebbene per solamente 25 minuti. Fermo, invece, Mirko Antonucci con il Vitoria Setubal, per una distorsione alla caviglia.

SAMPDORIA

Lorenco Simic ha firmato in settimana con il DAC Dunajska Streda, mentre Emiliano Rigoni è ritornato allo Zenit di San Pietroburgo senza trovare eventuali acquirenti (perché aveva già giocato con due club in questa annata). Infine Jeison Murillo, titolare fisso con il Celta di Vigo dopo la sua esperienza alla Sampdoria, non esaltante. Ottima la vittoria con il Siviglia del weekend, per 2-1.

SASSUOLO

Nessun ceduto all'estero.

SPAL

Nessun ceduto all'estero.

TORINO

Nessun ceduto all'estero.

UDINESE

Già tre presenze in Ligue 1 per il difensore ghanese Nicholas Opoku, arrivato all'Amiens dopo i sei mesi in bianconero, dove ha giocato raramente. Aveva bisogno di cambiare aria anche Ignacio Pussetto ma, per ora, non sta trovando comunque grossa regolarità di rendimento: 4 presenze da subentrato con il Watford.