© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non parlo di Spalletti, validissimo allenatore, ma la nostra scelta è stata Stefano Pioli". Così Zvonimir Boban durante la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico rossonero. Il nome di Spalletti, negli ultimi giorni era circolato come possibile alternativa allo stesso Pioli per la panchina del Milan.