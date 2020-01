Boga stellare, il Sassuolo batte il Torino per 2-1: De Zerbi respira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo batte il Torino per 2-1 grazie ai gol di Boga e Berardi. Punti salvezza per i neroverdi

LE FORMAZIONI - Sassuolo che lascia ancora fuori Duncan, chiacchierato sul mercato, puntando al centrocampo con Locatelli, Obiang e Traoré. C'è Kyriakopoulos in difesa, Caputo centravanti con Boga e Berardi. Il Torino punta sul 3-4-2-1, con Verdi e Berenguer dietro a Belotti. Fuori Baselli, la cerniera centrale è formata da Rincon e Lukic.

NEROVERDI ISPIRATI - Partenza sprint per il Sassuolo che va vicino al gol in un paio di circostanze, prima con un tiro a giro - che finisce fuori di poco - di Boga, poi con una combinazione sempre con il francese che rischia di creare un autorete. Il Torino rimane incudine rischiando un po', cercando di ripartire con rapidità. Poi è Sirigu a mettersi in mostra con un paio di interventi, in particolare uno molto bello su Caputo.

TORINO CINICO - Gli uomini di Mazzarri tentano di difendersi con ordine, pungendo in maniera efficace. Perché se il gol dell'1-0 di Rincon è una carambola (con Locatelli che goffamente sbaglia il movimento portandosi la palla in porta), Belotti rischia in ben due occasioni di allargare la forbice: prima scalda i guantoni di Consigli, poi lo lascia immobile ma la palla finisce fuori di pochissimo. Sul finire del primo tempo c'è un'occasione colossale per Verdi, dopo una bella giocata sulla sinistra di Belotti: palla lisciata da pochi passi e punteggio che rimane invariato.

SI ACCENDE BOGA - Molto intraprendente sin da subito, nel secondo tempo l'ex Chelsea diventa quasi immarcabile. Prima prende ispirazione da Alejandro Gomez, saltando secco l'avversario con un tunnel e poi spedendo all'incrocio per il gol dell'1-1. Poi punta secco De Silvestri, arriva sul fondo e la mette in mezzo per Berardi: 2-1 in dieci minuti, anche meritato per quello che si è visto. E il Torino? Dopo il cambio Verdi-Laxalt si abbassa troppo, Belotti è da solo, Mazzarri inserisce Millico solo sul 2-1: giocata straordinaria e traversa per il talentino della Primavera, che però non finisce sul tabellino marcatori.

SASSUOLO-TORINO

Marcatori: Rincon 20', Boga 60', Berardi 71'.

Sassuolo (4-3-3)

Consigli; Toljan, Kyriakopoulos, Romagna, Peluso; Locatelli, Obiang, Traoré (dal 69' Djuricic); Berardi (dal 90' Berardi), Caputo (dall'89' Magnanelli), Boga.

Torino (3-4-2-1)

Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (dal 76' Millico); De Silvestri, Rincon (dall'80' Meite), Lukic, Aina; Verdi (54' Laxalt), Berenguer; Belotti.