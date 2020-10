Bolla e isolamento, Juventus al sicuro. Per i giocatori solo rischio multa o squalifica

Gazzetta dello Sport fa il punto su quella che è la questione relativa alla bolla e alla Juventus. La vicenda che riguarda la contestata partenza di Cristiano Ronaldo e di altri cinque calciatori della squadra in un regime di isolamento per la positività di due persone vicine alla squadra, vive su una doppia corsia giudiziaria. La Juventus rischia poco, pochissimo, probabilmente niente: dopo aver informato i giocatori della necessità di rispettare le norme, è stata la stessa Juve a segnalare la vicenda alla Asl che poi, da Codice Penale, era obbligata a informare la procura. Anche se arrivasse una sanzione per i calciatori, sarebbe improbabile la resposabilità oggettiva. E per i giocatori c'è solo il rischio multa o squalifica.