Bollettino Lombardia: 394 i decessi, percentuale contagi inferiore ma 1565 nuovi casi

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha parlato in conferenza stampa dei dati del bollettino odierno nella Regione Lombardia. "Siamo in una situazione che si conferma positiva in relazione ai dati. È proprio adesso che sarebbe folle vanificare tutto. Capiamo che rimanere in casa è faticoso, ma lo stare chiusi in casa è quello che ci ha portato a dire che c'è una luce in fondo al tunnel". 44773 i casi, +1565 su 7392 tamponi: percentualmente meno positivi rispetto a quelli di ieri. Il dato dei ricoverati è 11927, più 44 rispetto a ieri. 394 i decessi che portano a 7593, più 18 in terapia intensiva. 530 i dimessi.