© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo il gol segnato nella sfida contro l'Empoli, il Cagliari ha deciso di congelare il passaggio di Farias al Bologna in cambio di Falcinelli. Un affare che pareva essere praticamente concluso e che ora torna di attualità e che rischia addirittura di saltare. Maran sta provando a fare pressione sui sardi per trattenere il brasiliano che però dal canto suo ha già deciso di lasciare la società di Giulini. Tra l'altro Inzaghi non ha preso bene questa frenata perché dal canto suo aveva deciso di non convocare il Diego emiliano per evitare il rischio di far saltare tutto e ora deve fare i conti con il cambio di rotta da parte del Cagliari. Possibile anche che la stessa società cagliaritana decida di chiedere qualcosa in più non ritenendo più paritario il cambio con l'attaccante di sponda bolognese.