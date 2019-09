© foto di Federico Gaetano

Le prime uscite di Takehiro Tomiyasu con la maglia del Bologna hanno convinto tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori, compreso chi dall'esplosione del giapponese ha tutto da perdere come Beppe Accardi, agente di quel Ibrahima Mbaye che è scivolato nel ruolo di riserva in questo primo scorcio di stagione. “Il mio Ibra avrà vita dura. Questo Tomiyasu è davvero un ragazzo di valore. - spiega l'agente come riporta Il Resto del Carlino - Gioca con merito, sta facendo bene e dimostra di avere qualità, dobbiamo avere l' onestà intellettuale di ammetterlo e lavorare a testa bassa”. Lo riporta viaemilianews.com.