Bologna-Atalanta, i voti ai tecnici: Miha le azzecca tutte. Gasp sfortunato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna-Atalanta 2-1 (12' Palacio, 53' Poli, 60' Malinovskyi)

Il Bologna ritrova una vittoria casalinga che mancava da fine ottobre, l’Atalanta incassa la prima sconfitta in trasferta del campionato. Cinici e ben disposti in campo i rossoblù; sfortunati, flagellati dagli infortuni e colpevolmente spreconi sotto porta i nerazzurri. Al Dall’Ara finisce così 2-1, col 4-2-3-1 di Mihajlovic che dà ottime risposte anche in vista del prosieguo della stagione. Per mister Gasperini, invece, tanto da recriminare ma anche la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che poteva per (almeno) pareggiarla.

SINISA MIHAJLOVIC 7 - Il suo Bologna è una cassaforte assai difficile da scoperchiare questo pomeriggio. Roccioso e battagliero, proprio come lui, ma anche cinico e spietato quando l’Atalanta si distrae e concede spazi nella sua metà campo. A livello tattico, i risultati di Tomiyasu (oggi assist-man) da terzino destro sono ormai una certezza, mentre Denswil stavolta non è andato affatto male a sinistra. Positiva anche la scelta Dzemaili come trequartista al fianco di Orsolini e Sansone, con Palacio falso nueve e tantissimi contropiede gestiti in maniera intelligente dal reparto avanzato. L’Atalanta ha sprecato tanto, è vero, ma il Bologna ha saputo soffrire e non ha davvero rubato niente.

GIAN PIERO GASPERINI 6 - Merita la sufficienza nonostante la sconfitta perché, almeno ai punti, la sua Atalanta avrebbe sicuramente vinto la partita. Malinovskyi, dietro a Muriel, non dà riferimenti alla difesa avversaria e si rivela il migliore in campo proprio in assenza di Gomez e Ilicic. Non paga la scelta Castagne, stanchissimo dopo l’impegno di Champions (forse sarebbe stato meglio dar spazio a un volenteroso Hateboer dal 1'); lo fa invece la mossa Barrow a gara in corso. È il giovane gambiano, infatti, a ispirare l’1-2, far espellere Danilo e fallire almeno due occasioni da rete nel finale. Sono davvero troppi, complessivamente, gli errori sotto porta dei nerazzurri al Dall’Ara: Gasperini non poteva fare più di così.