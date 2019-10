Bologna avanti a Cagliari al 45': decide un rigore di Santander

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna in vantaggio alla Sardegna Arena al termine della prima frazione. Decide il calcio di rigore trasformato da Federico Santander al 23', concesso per un fallo di Joao Pedro su Soriano.

Le due squadre tengono fede al bell'inizio di stagione e danno vita a un match piacevole sin dalle prime battute. I padroni di casa provano a fare la partita, sfiorando il vantaggio dopo pochissimi minuti con Joao Pedro, che non riesce a girare a rete un bel cross di Nandez dalla destra. Il Bologna incassa con la maestria dei grandi pugili e quando riparte fa male, soprattutto con la velocità di Orsolini e gli inserimenti di Soriano. L'ex Sampdoria viene steso in area dall'attaccante al 22': fallo ingenuo del brasiliano, dal dischetto si presenta Santander (che scippa il rigore a Sansone), bravissimo a spiazzare Olsen.

Reazione infruttuosa - I sardi provano subito a pareggiare e sfiorano la rete in più di una circostanza: Simeone, ancora Joao Pedro e Faragò non sono precisi nella conclusione e sciupano delle buone opportunità. Così, il punteggio non cambia fino al duplice fischio di Sacchi: al 45' è 1-0 per la squadra di Mihajlovic.