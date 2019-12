© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Bologna Mattia Bani, alla vigilia della trasferta di Lecce, ha parlato in conferenza stampa: "Domani la mia gara numero 60 in serie A? È un bel traguardo. Voglio cercare di affermarmi il più possibile con questa squadra. Per ora sto andando bene, allenarmi con gente come Danilo è molto importante per la mia crescita. L'assenza di Danilo? Abbiamo giocato altre partite senza di lui, siamo un gruppo affiatato e chi giocherà al posto di Danilo darà il massimo".

