© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Bologna e sui regali di Capodanno per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico vuole Musa Barrow dell'Atalanta per il reparto avanzato, il gambiano sa che a Bologna troverebbe lo spazio che per adesso la Dea non può concedergli. Santander e Destro infatti non sono considerati indispensabili dagli emiliani e Barrow potrebbe essere il titolare che ora manca. Non solo: l'alternativa è Simone Zaza del Torino.