Bologna, Bigon: "Palacio a fine stagione ci farà sapere cosa vorrà fare"

vedi letture

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, intervistato da Sky, ha parlato anche del futuro di Rodrigo Palacio: "Ogni anno a fine stagione ci fa sapere cosa vuol fare. Per noi averlo in gruppo è un piacere, è un ragazzo splendido ed un professionista esemplare".

Bigon ha parlato anche di Ibrahimovic

"Lo sapete come è nata la storia di Ibra lo scorso anno. Se può rinascere? Non lo so, non credo".