Bologna, brutte notizie dal Cile: infortunio per Medel, lascia il ritiro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Alexis Sanchez, dalla Federcalcio cilena arrivano brutte notizie anche per il Bologna. In occasione dell'amichevole Cile-Colombia di ieri, il centrocampista rossoblù Gary Medel ha riportato infatti un "infortunio muscolare alla coscia destra, che richiede un tempo di recupero tale da impedire la sua partecipazione alla prossima partita con la Guinea". L'ex Inter, come informa il comunicato ufficiale della Roja, è stato dunque già liberato dal ct e messo nuovamente a disposizione del suo club.