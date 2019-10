Bologna, confermata la lesione al bicipite: un mese di stop per Medel

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sono ripresi questo pomeriggio, coi rientri in gruppo di Lukasz Skorupski e Ladislav Krejci dalle Nazionali, gli allenamenti verso Torino del Bologna. Seduta atletica agli ordini del prof. Marchesi e lavoro tecnico-tattico per i rossoblù. Il bollettino medico su Gary Medel non ha dato esiti confortanti tuttavia: gli esami cui è stato sottoposto il Pitbull, infortunatosi con il Cile, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa quattro settimane.