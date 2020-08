Bologna, continua la trattativa per Supryaga: lo scoglio è la formula di acquisto dell'attaccante

Prosegue la trattativa del Bologna per arrivare a Vladyslav Supryaga. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a rallentare le operazioni non ci sarebbero le questioni legate al costo del cartellino ma sulla formula dell’acquisto. I rossoblu starebbero pensando ad un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato sui 7,5 milioni. Il presidente della Dinamo Kiev non solo vorrebbe un milioni di euro in più ma vorrebbe soprattutto un pagamento differente.