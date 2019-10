Bologna, continuità e precisione i grandi assenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è una cosa che sta mancando in maniera lampante al Bologna in questo primo scorcio di stagione: la continuità. Non solo di risultati ma anche di prestazione. Perché se è vero che i rossoblu cercano sempre di fare la partita in modo propositivo, è altrettanto vero che non sempre ci stanno riuscendo per di più concedendo ad ogni gara occasioni facili o facilissime agli avversari. Come è successo ieri sera a Cagliari, dove una squadra con tante novità - difesa inedita e Schouten titolare dal primo minuto - non è riuscita a tenere testa per 90' ad un avversario oggi più forte e più solido. Non c'è riuscita anche per gli errori individuali dei difensori, con Bani e Denswil che hanno parecchie responsabilità in occasione dei tre gol sardi, e per la mancanza di estro degli attaccanti ancora una volta poco efficienti. Qualche buona nota c'è stata: l'approccio di Santander, per esempio, che ha anche trovato il primo gol stagionale e dal momento in cui è stato costretto ad uscire la squadra ne ha risentito. Non va certamente sottovalutato il fatto che rispetto all'11 titolare al Bologna ne mancavano 6, praticamente tutto l'asse centrale: ciò però non toglie che ancora una volta i rossoblu non sono stati in grado di proseguire sul tracciato della gara precedente, cosa che l'anno scorso con Mihajlovic era diventata consuetudine.

"Siamo stati coraggiosi ma non precisi" è l'analisi a fine partita di Emilio De Leo. Quella precisione che è alla base della continuità, elemento necessario per puntare con convinzione alla parte sinistra della classifica.