Bologna, Cuellar balza in pole position per il dopo-Pulgar

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Bologna, sempre alla ricerca di un centrocampista dopo la cessione di Pulgar alla Fiorentina. Prende quota Gustavo Cuellar che sembra aver scavalcato nelle gerarchie Nicolas Dominguez. Questione di prezzo: 7 milioni per il colombiano del Flamengo (con formula prestito con diritto di riscatto) contro i 10 di clausola per l'argentino del Vélez. Tra gli altri nomi resta in piedi la pista che porta ad Hendrix del PSV Eindhoven, Bouchalakis dell'Olympiacos e Prcic del Levante.