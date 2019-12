© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Angelo Da Costa, portiere del Bologna, ha parlato dopo la pesante sconfitta subita in Coppa Italia contro l'Udinese: "L'unica cosa che possiamo fare è chiedere scusa ai tifosi. Sapevamo che sarebbe stato difficile viste le tante assenze che avevamo in rosa. In molti non avevano mai giocato insieme in campo. Però non ci sono alibi, e speriamo di poter ripagare la fiducia dei tifosi già domenica prossima. Sono molto incazzato per questa sconfitta, dobbiamo metterci subito a lavoro per reagire".