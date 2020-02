vedi letture

Bologna, De Leo: "Abbiamo pareggiato troppo tardi"

Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, dopo il pareggio ottenuto in extremis contro l'Udinese ha parlato a Sky: "La mentalità che vogliamo dare ci impone di non guardare mai alle difficoltà, ma cercare sempre opportunità. Abbiamo concesso l'1-0 all'Udinese in una delle rare volte in cui si è affacciata nella metà campo nostra. Il rammarico è per aver trovato il pareggio troppo tardi e non aver potuto provare a vincere la gara".

Il nuovo assetto è l'anima di questa squadra.

"Lavoriamo tanto per principi di gioco. Nel momento in cui c'erano pochi spazi abbiamo provato ad allargarli e togliere riferimenti ai loro difensori centrali. La dislocazione del secondo tempo ha tolto all'Udinese un po' di certezze ed ha creato quelle linee di passaggio che ci hanno permesso di fare gol".

Continuate a subire gol.

"Non posso negare che siamo rammaricati per aver subito gol. Con tanta lucidità però cerco di contestualizzare gli errori. Con un assetto particolarmente sbilanciato abbiamo subito praticamente un'occasione nella quale è arrivato il gol. Stiamo difendendo bene e la squadra ha i propri equilibri".