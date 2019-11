Bologna, De Leo: "Calo di Orsolini? Deve ritrovare continuità"

Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha parlato di Riccardo Orsolini nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo: "I calciatori di maggior talento sono quelli che soffrono di più quando le prestazioni della squadra non sono continui. Riccardo non si sta tirando indietro negli allenamenti. Non c'è un solo aspetto che va migliorato, ci sono situazioni tecniche e tattiche su cui sta lavorando. Se c'è tanta aspettativa è perché lui se l'è meritata. La cosa fondamentale è riprendere continuità nelle prestazioni".

