A margine del ko interno contro il Milan, il tattico del Bologna Emilio De Leo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono stati degli errori tecnici che hanno condizionato l'andamento della gara. A inizio ripresa avevamo accorciato le distanze, eravamo rientrati con la voglia di rimettere le cose a posto, ma il terzo gol è stato una mazzata. I ragazzi hanno provato a riorganizzarsi, anche se probabilmente abbiamo concesso troppo. Il mister come sempre cerca con il suo carattere di dare la scossa al gruppo, c'è da dire che all'intervallo ha provato ad incoraggiare i ragazzi. Eravamo in partita, nel secondo tempo avremmo dovuto correggere alcuni aspetti, ma approcciando in maniera positiva la partita".