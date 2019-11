© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, il tattico del Bologna Emilio De Leo ha parlato dopo il 2-2 contro il Parma, soffermandosi anche sul ritorno di Sinisa Mihajlovic: "Il mister è un valore aggiunto per questo gruppo, è chiaro. Ma non possiamo dipendere dalla presenza o meno di Sinisa perché finirebbe per essere un alibi. I nostri giocatori hanno le qualità per poter fare di più. A noi fa piacere che Mihajlovic sia tornato vicino dal gruppo, ovviamente; credo che i ragazzi ci abbiano sempre messo l'anima, non solo oggi".