Bologna, De Leo: "Più pericoloso Pjanic o CR7? Impossibile decidere"

Miralem Pjanic o Cristiano Ronaldo? Mica facile, per Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic come di consueto protagonista in conferenza stampa, scegliere quale sia il pericolo maggiore per il Bologna nell'ardua trasferta di Torino contro la Juventus: "Una risposta precisa è impossibile da dare. Loro hanno ampie soluzioni offensive, noi dobbiamo lavorare come squadra e sopportare gli urti ma allo stesso tempo la capacità di proporre il nostro calcio. Ci siamo strutturati in modo tale da avere fiducia".