Bologna, Dijks: "Qui mi sento importante. Lavoriamo duro per il mister"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa nel ritiro del Bologna per il difensore Mitchell Dijks. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni dalla sala stampa di Castelrotto: "Il club mi sta facendo sentire un giocatore importante - ha spiegato il terzino olandese -, in questo momento posso dire di essere un punto di riferimento per questa squadra. Mihajlovic? Tre giorni fa abbiamo fatto una videochiamata con il mister, è stato un momento molto difficile. Dobbiamo stare uniti e giocare per lui, spero torni presto. Il mercato? Alcune squadre hanno contattato il mio agente ma io sto bene qui. Ho ribadito la mia intenzione di voler rimanere a Bologna, sono molto carico per la prossima stagione. I nuovi arrivi? Si stanno adattando benissimo. Sono molto contento dell'arrivo di Denswil, sto cercando di aiutarlo con l'italiano così da non avere le difficoltà che ho avuto io all'inizio dell'anno scorso. Tomiyasu? È fortissimo, un vero guerriero giapponese