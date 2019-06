Bologna, due nomi per la difesa. Palacio rinnova, obiettivi Gaich e Gerson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna valuta innesti in difesa. La Gazzetta dello Sport conferma l'interesse per Takehiro Tomiyasu, giapponese del Sint-Truiden, ma piace anche Cristian Zapata che saluta il Milan a parametro zero. Per la trequarti pressing sul romanista Gerson, mentre si lavora per il rinnovo di Riccardo Orsolini a un milione. Per l’attacco la nuova pista è Adolfo Gaich del San Lorenzo, classe ‘99 valutato otto milioni di euro. Nel reparto avanzato dovrebbe restare Rodrigo Palacio, pronto al rinnovo per un anno.