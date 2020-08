Bologna e Torino non si fanno male: un tempo a testa, Svanberg e Zaza firmano l'1-1

vedi letture

Pari e patta al Dall’Ara tra Bologna e Torino in un match che poco aveva da dire in chiave classifica. Un punto a testa per le formazioni di Sinisa Mihajlovic e Moreno Longo, firmato dai gol di Svanberg e Zaza, che chiudono la stagione senza perdere, ma consapevoli che l’anno prossimo sarà necessario alzare l’asticella.



MEGLIO IL BOLOGNA - Il match del Dall’Ara si è aperto con un minuto di silenzio in memoria delle vittime della Strage di Bologna, di cui oggi ricorre il 40esimo anniversario. Entrambe le formazioni scendono in campo con la volontà di chiudere al meglio un campionato pieno di alti e bassi (per tutte e due le formazioni solo due vittorie nelle ultime otto partite giocate in Serie A). Sin dalle prime battute i felsinei sembrano voler fare la partita, come confermano i tentativi di Svanberg e Danilo. Al 15’ è Barrow a impegnare Rosati sugli sviluppi di un calcio di punizione.

LA SBLOCCA SVANBERG - Svanberg dimostra di avere il piede caldo fin dalle prime battute e la sua perseveranza viene premiata al 18’, quando è lui a sbloccare la sfida. Grande azione avviata da Juwara, pallone di Soriano per lo svedese che da buona posizione insacca in rete la palla dell’1-0. Bologna in completo controllo di gara fino alla mezz’ora, quando comincia a venir fuori il Torino. Il più pericoloso dei granata è sempre Verdi, al quale però risponde sempre per le rime Skorupski. Si va dunque a riposo con il Bologna meritatamente avanti per 1-0.

LA RIPRESA E IL PARI GRANATA - Sinisa Mihajlovic si gioca subito il doppio cambio, visto il gran caldo: fuori Barrow e Palacio, dentro Sansone e Santander. Poche le emozioni nel secondo tempo, eccezion fatta per un tentativo di Juwara (buona la sua prima da titolare dopo il gol all’Inter) e del neo entrato Sansone. Nel Torino è sempre Verdi il più pericoloso dei suoi. Il pareggio, però, arriva alla prima vera occasione: sempre il solito Verdi serve Zaza che conclude al volo e batte Skorupski. 1-1 al Dall’Ara al 66’. L’inerzia della partita nel finale sembra essere a favore dei felsinei, ma alla fine entrambe sembrano accontentarsi del pareggio. Il Bologna chiude la stagione a 47 punti, il Torino appena a 40. Con i granata che si preparano a una nuova rivoluzione in panchina.