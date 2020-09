Bologna, Fenucci: "Per Supryaga trattativa complicata come tutte quelle del calcio post Covid"

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato a margine della presentazione del nuovo sponsor di Supryaga: "E' una trattativa complicata come tutte quelle nel calcio post covid. La pandemia ha inciso fortemente sui bilanci societari sia perchè sono venuti a mancare gli introiti da diritti televisivi - per le società che come noi chiudono il bilancio al 30 giugno - sia perchè è venuta a mancare la prima parte del mercato. In questo contesto noi abbiamo investito tanto negli ultimi 5 anni, esattamente 110 mln netti di investimenti sui giocatori da quando siamo tornati in A. Noi cerchiamo giocatori che abbiano talento e l'età giusta per fare bene in serie A sulla base di limiti economici che ci siamo imposti. Se Supryaga rispetterà questi limiti arriverà".