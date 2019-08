Kingsley Michael viaggia verso il rinnovo con il Bologna. A darne l’annuncio sono i suoi agenti su Twitter. Per il giocatore si prospetta un nuovo contratto di cinque anni con il club rossoblu.

We are glad to announce that Kingsley ‘KakaTrigga’ Michael has signed a new and improved 5 year contract with Bologna FC in Italy. The young Nigerian star has impressed in this preseason with Bologna FC where he is highly regarded. Big future for this young star. 🔥🙌🏽#BolognaFC pic.twitter.com/P34aIkyFua

