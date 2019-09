Bologna, i voti al mercato: sessione giramondo. Abbondanza in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabatini e Bigon hanno scelto di fare il giro del mondo, per rinforzare il Bologna a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Dopo l'ottima seconda parte di stagione il club ha puntato a confermare quasi in blocco il gruppo di giocatori che tanto bene aveva fatto la scorsa stagione. Sono da leggere in quest'ottica i riscatti di Orsolini, Sansone e Soriano. Quindi spazio alla fantasia in entrata, come detto: per la difesa, oltre a Bani dal Chievo, sono arrivati il giapponese Takehiro Tomiyasu e l'olandese Stefano Denswil. A centrocampo ecco Jerdy Schouten dall'Excelsior, Gary Medel dal Besiktas (jolly buono anche per la difesa) e Nico Dominguez dal Velez (rimasto in prestito al club argentino). Il colpo su cui è emersa maggiore curiosità, anche per la lunga serie di intoppi che ha caratterizzato il suo arrivo, è però Andrea Skov Olsen, talento preso dal Nordsjaelland su cui i dirigenti sono pronti a scommettere.

In uscita qualcosa in più era lecito attendersi: fin da inizio estate è emersa l'esigenza di cedere uno fra Destro e Santander. All'inizio sembrava il primo il principale indiziato, poi è toccato al secondo. Ma alla fine entrambi sono rimasti. Con loro anche Ladislav Krejci, per il quale si è cercata una sistemazione fino all'ultimo momento utile.

Operazioni in entrata, VOTO 7

Roberto Soriano (Villarreal)

Nicola Sansone (Villarreal)

Riccardo Orsolini (Juventus)

Mattia Bani (Chievo Verona)

Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden)

Jerdy Schouten (Excelsior)

Stefano Denswil (Club Brugge)

Gary Medel (Besiktas)

Andreas Skov Olsen (Nordsjaelland)

Lassi Lappalainen (HJK Helsinki)

Gianmarco Cangiano (Roma)

Nico Dominguez (Velez)

Operazioni in uscita, VOTO 5

Sebastian De Maio (Udinese)

Felipe Avenatti (Standard Liegi)

Filip Helander (Rangers)

Adam Nagy (Bristol)

Erick Pulgar (Fiorentina)

Godfred Donsah (Cercle Brugge)

Arturo Calabresi (Amiens)

Cesar Falletti (Club Tijuana)

Diego Falcinelli (Perugia)

Kingsley Michael (Cremonese)

Luca Rizzo (Livorno)

Lassi Lappalainen (Montreal Impact)

Juan Manuel Valencia (Cesena)

Fabrizio Brignani (Cesena)

Lorenzo Crisetig (SVI)