Bologna, il Sindaco di Ravenna: "Nostro stadio disponibile. No a progetto transitorio"

Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, ha parlato a Il Resto del Carlino, della possibilità che il Bologna possa traslocare durante i lavori del Dall'Ara: "Posso ribadire, in epoca post-Covid, ciò che ho dichiarato a Fenucci in era pre-Covid: Ravenna è interessata a un rapporto strategico con la città di Bologna. C’è la nostra disponibilità a ragionare sull’investimento. Di più, ci interessa a un patto: che non sia un progetto mordi e fuggi, legato a ospitare i rossoblù nei 15-18 mesi in cui il Dall’Ara non sarà disponibile. La città non ha mai vissuto la serie A, le città sono legate e le tifoserie gemellate. Insomma, presupposti per lavorare insieme ci sono tutti".

Il sindaco di Ravenna ha parlato poi di possibilità di collaborazioni sportive: sul settore giovanile tra le società e attraverso camp estivi. Nei prossimi mesi ci saranno altri colloqui, ma la strada potrebbe essere già tracciata.