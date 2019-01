Bologna, Inzaghi: "Maledizione 9 del Milan? Io penso alla mia squadra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la SPAL (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Questo Bologna è cambiato? "Sì, ma lo avevo detto. Il modulo lo fanno i giocatori, Orsolini e Sansone ti permettono di giocare a tre davanti. Oggi la squadra mi è piaciuta per padronanza e occasioni, peccato non aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Se la squadra giocherà così si salverà. Non è mai facile giocare su questo campo, ora pensiamo a domenica. I tre punti potrebbero darci la giusta continuità".

Vi è mancata la condizione fisica? "Avevamo Soriano e Sansone alla prima partita. Abbiamo preso questo gol, ma la squadra nel finale ha preso coraggio e ha reagito. Ma è chiaro che con 60' così devi andare in vantaggio, è normale sentire fatica".

Vi è mancato il coraggio? "Non credo, ma se per 60 minuti crei così tanto devi avere un vantaggio più cospicuo. Dobbiamo cercare questo atteggiamento, la gara era da chiudere prima. Questa è la strada da seguire, è iniziato qualcosa di nuovo".

Il Milan come può sconfiggere la maledizione del numero 9? "Io voglio solo bene al Milan. Non lo so, mi auguro che trovi presto un 9. Ma faccio fatica a pensare anche al 9 loro. Da fuori non saprei cosa dirti. Higuain mi è sempre piaciuto, ma bisognerebbe chiedere a lui. Ma io penso al Bologna insieme al mio staff e ai miei giocatori".