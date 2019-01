© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus, match valido per ala Coppa Italia. Eccole nel dettaglio:

BOLOGNA: Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Soriano, Dijks; Destro, Sansone. All.: Inzaghi.

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Spinazzola; Can, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Kean, Costa. All.: Allegri.