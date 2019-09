© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura all'orizzonte per Kingsley Michael. Il centrocampista classe 1999 del Bologna, secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe a un passo dalla Cremonese in prestito secco. Operazione in dirittura d'arrivo per permettere al talento nigeriano di accumulare esperienza dopo l'arrivo di Medel e il conseguente poco spazio per lui in mediana.