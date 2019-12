Bologna, l'importanza di Rodrigo Palacio: il teen-ager di 37 anni

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Bologna-Atalanta 2-1 (12' Palacio, 53' Poli, 60' Malinovskyi)

Rodrigo Palacio come il buon vino: più invecchia, più lascia il segno. “El Trenza”, autore oggi di una prestazione totale contro l’Atalanta, continua a scrivere pagine di storia del nostro calcio a 37 anni suonati.

Un’età percepibile solamente guardando la sua carta d’identità, perché in campo l’attaccante argentino ne mostra almeno 20 di meno: corre, sgomita e spazia su tutto il fronte offensivo; non si risparmia, fa reparto da solo e non rinuncia neanche allo scatto apparentemente inutile. Come se non bastasse, nel 2-1 odierno contro i nerazzurri è stato proprio lui poi ad aprire le marcature con un tap-in facile facile dopo un palo di Orsolini e il suo quinto centro stagionale (il quarto in campionato). Prima di chiamare Gollini a un vero e proprio miracolo con un bel tiro da fuori area e giocare un secondo tempo di grande intensità fino alla sostituzione nel finale.

L'ennesima conferma del valore di un giocatore che ha ancora tanto da dare. A sé stesso, al Bologna, a Mihajlovic, ai tifosi rossoblù e agli appassionati di fútbol più in generale. Falso nueve o attaccante in tandem, dal 1' o a gara in corso, ma sempre leader di una squadra che non ha paura di niente e di nessuno. “Fino a quando giocherò? Vediamo quando finirà la stagione. Se starò bene, continuerò", ha dichiarato Palacio senza porsi alcun limite. Perché la sua favola non è certo finita qui...