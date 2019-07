Bologna, Lappalainen: "Giusto andare a Montreal. Tornerò cresciuto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'ufficialità del suo passaggio dal Bologna al Montreal Impact in prestito, il centrocampista Lassi Lappalainen, ha parlato in conferenza stampa insieme a Walter Sabatini: "Ho giocato il primo turno di Champions League aiutando l'HJK con due gol e un assist, sono contento che siano serviti per la qualificazione. Ho segnato più volte anche con la Nazionale U21 e U19 e sono felice di avere l'opportunità di far parte nella Nazionale maggiore. Cercherò di fare bene e segnare il più possibile".

Qual è il suo ruolo preferito?

"Sulla sinistra sono più a mio agio ma anche a destra mi trovo bene. Le mie caratteristiche principali sono la velocità e la capacità di saltare l'uomo. Difensivamente cerco di applicarmi al meglio e ho un'alta etica del lavoro".

Quali sono le sue aspettative per l'MLS?

"Non so ancora molto di quel campionato, neanche del Montreal Impact, ma credo che sia la scelta giusta per adesso. So che è un campionato molto fisico e voglio essere pronto per fare bene lì. Questo è un ottimo passo per me, voglio andare in Canada e dimostrare che posso crescere, forse un giorno anche qui a Bologna. Sono molto contento di andare in MLS, ho sentito che la città è molto bella e che la squadra è molto buona. Da qui alla fine della stagione ci saranno partite molto importanti".