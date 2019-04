Bologna, Lepore: "In autunno il progetto Dall'Ara. Almeno 2 anni di lavori"

© foto di Alberto Forestieri

Intervenuto nel corso della trasmissione Il Pallone Gonfiato Classic l'assessore allo Sport di Bologna Matteo Lepore ha fatto il punto sulla ristrutturazione dello Stadio Dall'Ara spiegando che in autunno ci sarà il progetto definitivo e quali saranno i tempi dei lavori: “Credo che l'aggiornamento del progetto sia un'opera ben svolta. Tali mesi servono ad approfondire svariati aspetti, profili strutturali in primis. La questione non indifferente è dove e se il team felsineo militerà fuori dalla città petroniana, prospetto che impatterà sulla durata del cantiere; lontano dalle Due Torri i tempi sarebbero di circa 2 anni, in caso contrario si prolungherebbero fino ad arrivare a 3-4 stagioni, bensì la seguente ipotesi sia più costosa. - continua Lepore come riporta Bolognanews.net - Il confronto con le tifoserie è e sarà significativo. Probabilmente in autunno il disegno verrà ufficializzato. La scelta di investire soldi pubblici dovrebbe accorciare i tempi. La disponibilità massima di impiego del Comune è di circa 30 milioni; tutti da conferire nel restyling del Dall'Ara. Saputo si è assunto le sue responsabilità. Fenucci, un girone fa, non riusciva a capacitarsi dei pessimi risultati. La società dal punto di vista manageriale auspica un percorso a lungo periodo".