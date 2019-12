Bologna, Miha si muove per la difesa: contatti per J. Jesus e Bonifazi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic si muove in prima persona per rinforzare il Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport: il tecnico dei rossoblù ha sentito Petrachi, con cui ha parlato di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è in uscita dalla Roma, i dubbi riguardano i costi del suo ingaggio. Miha avrebbe inoltre sentito anche Cairo: dal Torino vorrebbe il ritorno di Lyanco, o Kevin Bonifazi. Difficile strapparli ai granata, ma il tecnico darà seguito a questi contatti. Capitolo attaccante: complicato Kean, piace moltissimo Barrow. Già corteggiato dall'Hellas.