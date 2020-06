Bologna, Mihajlovic: "Al di là della partita di domani, spero che la Sampdoria si salvi"

Alla vigilia del match contro la Sampdoria, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato proprio della formazione blucerchiata: "Ho visto la Samp contro l'Inter male nel primo tempo e nel secondo tempo bene. Con la Roma meglio anche se i giallorossi male. E' una squadra fisica, che corre e che gioca anche abbastanza bene. Sono in un momento di difficoltà. Io comunque, al di là di tutto, spero che la Sampdoria si salvi perchè ho quella città e quella squadra nel cuore. Poi mi piacerebbe che si salvasse per il mio amico Ferrero che è stato carino con me e che anche quando sono stato in ospedale è venuto a trovarmi in ospedale. Spero si salvino, al di là della partita di domani, e faccio il tifo per loro".

