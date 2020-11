Bologna, Mihajlovic: "Barrow ha giocato 120'? Me ne sono accorto solo per gli errori"

intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Crotone, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così di Musa Barrow, escludendo la possibilità che possa rifiatare: “Ha giocato 120 minuti Musa Barrow? Io mi sono accorto che ha giocato solo per quello che ha sbagliato. Giocherà ma spero che farà meglio di mercoledì, se continua così c’è qualcosa che non va. Se lui la piazza e fa gol son contento, se non lo fa son c**** amari. Non voglio più vedere pallonetti e robe strane davanti alla porta, la serve sana ignoranza. Si arriva li e si tira. Vedi Piccoli (dello Spezia, ndr), il primo gol non l’ha piazzato, ma ha tirato una botta che Da Costa ha visto la sera dopo negli highlights. Questo deve essere, un attaccante deve arrivare la e avere fame, devi pensare che quella è la tua occasione e non ce ne saranno alte. Spero in Barrow perché lui non è uno nato nella bambagia, ha provato la fame e io mi aspetto che lo dimostri anche davanti alla porta. Ieri gli ho fatto vedere un documentario su Maradona per fargli capire che Maradona, il più grande di tutti i tempi, conosciuto per i dribbling, i gol c’è un motivo se era il più grande di tutti. Andava a 16 metri dalla sua porta in scivolata per rubare palla, aveva cattiveria, faceva sempre pressing, non indugiava mai nei contasti… se lo poteva fare Maradona lo possono e lo devono fare tutti. Non posso vedere il mio giocatore a vent’anni che va in contrasto moscio. Gli ho fatto vedere Maradona per l’umiltà che ha avuto, non per come giocava. Non posso pensare che uno che ha appena iniziata non abbia quell’umiltà. Maradona era il più grande più per quello che faceva dietro che davanti. Io questo voglio vedere dalla mia squadra”.

