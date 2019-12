© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, spiega il Corriere dello Sport, è tornato a chiedere a gran voce a Bigon e Sabatini un esterno sinistro in grado di fare tutta la fascia con qualità offensive e difensive. E il nome che oggi sembra più fattibile è quello di Federico Dimarco dell'Inter, giocatore per il quale Mihajlovic ha già dato la propria benedizione e che i nerazzurri sarebbero disposti a cedere in prestito.